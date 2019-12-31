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Нападение на ДПС в Ингушетии попало на видео (ВИДЕО)

Нападение на ДПС в Ингушетии попало на видео (ВИДЕО)

Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись совершенного сегодня вечером нападения на пост ДПС в Магасе. Момент преступления сняли на смартфон проезжавшие мимо жители Магаса.

На видео можно увидеть драку одного из бандитов с полицейским, затем слышны звуки выстрелов.

На данный момент известно об одном погибшем и троих раненых полицейских. Оба бандита, протаранившие пост ДПС на автомобиле и открывшие стрельбу по полицейским, нейтрализованы.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал произошедшее неуважением к республике и ее народу.

 

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