Нападение на ДПС в Ингушетии попало на видео (ВИДЕО)
Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись совершенного сегодня вечером нападения на пост ДПС в Магасе. Момент преступления сняли на смартфон проезжавшие мимо жители Магаса.
На видео можно увидеть драку одного из бандитов с полицейским, затем слышны звуки выстрелов.
На данный момент известно об одном погибшем и троих раненых полицейских. Оба бандита, протаранившие пост ДПС на автомобиле и открывшие стрельбу по полицейским, нейтрализованы.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал произошедшее неуважением к республике и ее народу.
Вестник Кавказа
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