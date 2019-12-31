Вячеслав Битаров рассказал о достижениях Северной Осетии в 2019 году

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, подводя итоги 2019 года для Северной Осетии, рассказал о том, какие объекты были построены в республике за год.

«Прежде всего, это детские сады, которые были открыты. Долгие годы была большая очередность, особенно волновал Моздокский район. В последней поездке мы проводили контрольное совещание с руководством района и правительством республики, руководство района озвучило, что очередность на данный момент снята», - приводит его слова 15-й регион.

«С вводом в эксплуатацию в конце года готов еще один сад – в станице Луковской, в начале года он будет открыт. Во Владикавказе еще остается небольшая очередность, но те пристройки, которые сейчас возводятся – по 50-70 мест – позволят нам уже в новом году эту очередность снять. Считаю, что это один из ключевых моментов, которые в республике нужно было сделать», - подчеркнул Вячеслав Битаров.

Также глава Северной Осетии рассказал об открытии Ардонской больницы. «Еще пару лет назад больница была в очень неприглядном виде: были провалены полы, разрушены стены, нехватка оборудования. Сейчас был проведен не просто ремонт, но и пристроено новое здание. Все это позволит в достойных условиях обеспечивать лечение. Но самое главное – это открытие туберкулезного диспансера», - обратил внимание он.

«Это крупный объект, который «доставался» с трудом. Когда мы только затеяли строительство, а необходимость в этом была очень большая — мы видели в каких условиях корпус, из которого перевели больных, находился – в тяжелейшем состоянии: в палатах находились по 10-15 человек. Очень тяжело доставалось финансирование этого корпуса. Можно даже сказать, что в нереальных условиях: федеральный бюджет уже был сформирован. И только благодаря заместителю председателя правительства Дмитрию Козаку, который тогда курировал регионы России и Министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, уже после формирования бюджета страны, были выделены средства – более 1,2 млрд на строительство этого объекта. И он был успешно и в кратчайшие сроки построен. На открытии присутствовали Вероника Скворцова и Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко, который сейчас активно помогает республике», - поведал Вячеслав Битаров.

«Сделана большая работа по реанимации курорта «Мамисон». Проект уже сделан известной австрийской компанией Doppelmayr и находится на экспертизе. Надеюсь, уже в феврале мы получим положительную госэкспертизу, что позволит приступить к реализации этого проекта. Из федерального бюджета уже выделена часть средств благодаря Председателю Правительства Дмитрию Медведеву, Заместителю Председателя Правительства РФ Виталию Мутко и Министру Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергею Чеботареву. Есть все возможности для того, чтобы в декабре 2022 года открыть этот курорт», - выразил уверенность глава Северной Осетии.

В завершение речи осетинский лидер упомянул начало строительства дороги Владикавказ-Моздок, которую планируется открыть к концу 2020 года.