Владимир Васильев поблагодарил Дагестан за 2019 год

Глава Дагестана Владимир Васильев обратился сегодня к жителям республики с поздравлениями по случаю Нового года, а также подвел позитивные итоги года уходящего.

«Уважаемые дагестанцы! Завершается год 2019-й. Хочу поблагодарить всех, кто создавал лучшие условия для учебы, труда и отдыха, кто охранял здоровье, права и безопасность каждого из нас и всего Дагестана. Спасибо Вам большое», - прежде всего поблагодарил он дагестанцев.

«В уходящем году мы благоустраивали общественные и дворовые территории, ремонтировали дороги и улицы, школы в городах и районах республики. Учились это делать с участием самих жителей», - обратил внимание Владимир Васильев, отметив также, что, благодаря Москве в Махачкале была отремонтирована центральная площадь.

«Благодаря противодействию коррупции, выводу экономики из «тени», повышению эффективности использования бюджетных средств, при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина бюджет республики за два года увеличился на треть. Эти большие средства будут потрачены на развитие экономики и социальные обязательства в интересах каждого дагестанца под контролем парламента, общественных организаций и средств массовой информации», - сообщил глава Дагестана.

«Наша республика получила грант Правительства России в размере 1,267 млрд рублей. Сегодня на сайте Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан идет сбор Ваших предложений: на что потратить эти большие деньги. Убежден, что вместе мы сделаем желанный подарок!», - предложил он.

«Дорогие дагестанцы! От всей души поздравляю с Новым, 2020-м годом! Желаю Вам, Вашим родным и близким здоровья, благополучия и исполнения желаний!», - пожелал Владимир Васильев.