Образовательные "точки роста" откроются в Карачаево-Черкесии

Более четырех десятков Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" будут открыты в городах и районах Карачаево-Черкесии в ближайшем году.

По словам министра образования и науки республики Ирины Кравченко, по направлению "Современная школа" в республике на базе 42 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, будут открыты "Точки роста" в будущем году. "В течение трех лет реализации проекта количество таких Центров составит 72. Все они будут оснащены самым современным и высокоинтеллектуальным оборудованием", - сказала она.

Министр также отметила, что внимание уделяется и поддержке образования детей с ограниченными возможностями здоровья. "В этом году удалось обновить материально-техническую базу двух образовательных учреждений, в следующем году оборудование будет приобретено для Коррекционной школы № 1 города Черкесска", - цитирует главу ведомства РИА "Карачаево-Черкесия".

Кроме того, стало известно, что в республике завершены работы по строительству пристройки к Гимназии № 17 Черкесска, открытие которой намечено на январь 2020 года. Вместе с тем ведется строительство пристройки на 400 человек к Лицею № 1 г. Усть-Джегута, завершение которого запланировано на декабрь будущего года.

Также в 2020 году начнется строительство новой школы в ауле Гюрюльдеук Усть-Дегутинского района (действующая признана аварийной), а в 2021 году – в селе Учкекен Малокарачаевского района.