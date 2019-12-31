Трамп попытался организовать протесты в Ираке против Ирана

Президент США Дональд Трамп продолжил серию записей в Twitter о протестах в Ираке против американских войск призывом к иракцам перевести свой гнев с Вашингтона на Тегеран.

«Миллионы иракцев, жаждущие свободы, которые не хотят быть под контролем Ирана, пришло ваше время!», - написал Трамп очередной твит.

Акция у посольства США в Багдаде все еще продолжается. Охрана посольства и полиция забросали протестующих гранатами со слезоточивым газом, порядка 20 иракцев пострадали.