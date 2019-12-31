Новогодний криминал: боевики атаковали ДПС в Магасе

Как сообщили сегодня в правоохранительных органах Ингушетии, на пост ДПС в Магасе было совершено вооруженное нападение.

«По предварительной информации, во время нападения один полицейский погиб, также ликвидирован один нападавший», - приводит ТАСС это сообщение.

Известно также о троих раненых полицейских и скрывшемся в неизвестном направлении втором нападавшем.

Сейчас один из ближайших к месту преступления подъездов к Магасу перекрыт, на месте работают следователи.