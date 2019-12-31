Рамзан Кадыров открыл в Грозном "Париж" (ВИДЕО)

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице Вконтакте рассказал об открытии в понедельник в Грозном нового ресторана «Париж». Открытие было приурочено ко дню рождения Айшат Кадыровой.

«Модный Дом «Firdaws» открыл на проспекте Владимира Путина ресторан «Париж», который станет излюбленным местом отдыха для творческой интеллигенции, многочисленных гостей и туристов из разных стран. Дизайн радует глаз с первых же минут пребывания в зале. Оформление отличается тонким вкусом и использованием самых современных тенденций», - поведал он.

«Мы с Медни Мусаевной по приглашению руководителя и креативного директора Модного Дома «Firdaws» Айшат Кадыровой приняли участие в торжестве. Внимательно ознакомились с меню. Оно отвечает всем стандартам национальной и мировой кухни», - сообщил Рамзан Кадыров.

«Убежден, что каждый, кто посетит «Париж», захочет снова и снова приходить с друзьями и знакомыми. Желаю Айшат Кадыровой и коллективу удачи!», - заключил глава Чечни.