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Сочи встретит Новый год морскими смерчами

Сочи встретит Новый год морскими смерчами

Как сообщили сегодня в администрации Сочи, курорт встретит Новый год в ожидании мощных морских смерчей, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.

«Штормовое предупреждение! В ближайшие 3-6 часов на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», - цитирует горадминистрацию РИА Новости.

В связи с этим жителям и гостям Сочи рекомендовано не встречать Новый год у моря.

В целом, Сочи завершает 2019 год холодной и дождливой погодой. Сейчас там моросит мелкий дождь в +8.

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Вестник Кавказа

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