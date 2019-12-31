Армения отправилась отмечать Новый год в Грузию и застряла на границе

Небывалый наплыв желающих встретить Новый в Грузии практически парализовал сегодня работу армянского пропускного пункта «Баграташен»: граждане Армении встали в километровые автоочереди, в которых также застряли автобусы с иранскими и китайскими туристами. Многие из них будут вынуждены отмечать начало 2020 года прямо на таможне.

Как пишет Спутник-Армения, обстановка на границе двух стран напряженная, люди часто ссорятся и конфликтуют, таможенники работают в усиленно режиме, хотя и утверждают, что режим работы штатный.

«Поток большой. В очередях – женщины и дети. Их если и пропускают вне очереди, они все равно вынуждены ждать своей машины, которая находится в пробке на таможне», - передает корреспондент агентства с места событий.

Аналогичная ситуация сложилась и на КПП «Бавра», где обычно очередей нет.

Напомним, что глава правительства Армении Никол Пашинян обратился к гражданам с призывом встретить Новый год на площади Республики в Ереване, для организации празднеств было выделено более полумиллиона долларов – однако коллапс на границе свидетельствует, что призыв услышан не был.