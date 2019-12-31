Индонезия присоединилась к космическим переговорам Турции с Россией

Еще одной страной, желающей с помощью «Роскосмоса» запустить своего гражданина на орбиту Земли, стала Индонезия, сообщил сегодня на «России 24» гендиректор космической госкорпорации РФ Дмитрий Рогозин.

«Мы начали переговоры с такими странами, как Турция, Индонезия, Венгрия, они хотят запустить своего космонавта, они хотят сотрудничать с «Роскосмосом»», - сообщил он.

О переговорах Турции и Венгрии с Россией по запуску граждан в космос уже было известно ранее, хотя и без конкретных деталей.