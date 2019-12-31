Из Али-Юрта украли очистные сооружения – пропажу обнаружили только сейчас

Прокуратура Ингушетии сообщила сегодня о неожиданном результате проверки села Али-Юрт Назрановского района республики – прибывшие с рутинным визитом в село сотрудники прокуратуры не нашли там оборудование очистных сооружений, действовавшее по документам с 2013 года.

Как пишет Интерфакс, госконтракт на строительство очистных сооружений в Али-Юрте был заключен между Минэкономики Ингушетии и ПСК «Батыр и Г» был заключен еще в 2008 году. В 2013 году они уже были сданы в эксплуатацию, судя по разрешению инспекции строительного жилищного надзора.

Однако проверка конца декабря показала, что все оборудование и прочее имущество в Али-Юрте отсутствует, что свидетельствует о хищении госимущества на 85 млн рублей.

Ведется следствие.