Изъятие документов не помешало корпоративу в администрации Кумторкалинского района Дагестана

Накануне в здании администрации Кумторкалинского района Дагестана сотрудниками УБЭП были изъяты документы. Об этом сообщили представители самой администрации на официальной странице Кумторкалинского района в Instagram.

Примечательно, что тревожная новость была сопровождена фотографией с новогоднего застолья в администрации: после выемки документов чиновники, ни один из которых задержан не был, отправились на запланированный корпоратив.

«Произведена выемка документов в рамках работы данного ведомства. По каким именно делам не уточняется. Никаких задержаний не производилось, как утверждают некоторые «информационные» аккаунты в социальных сетях», - написали представители администрации Кумторкалинского района.

«В данный момент глава района Салим Токаев вместе со своими сотрудниками находится на новогоднем корпоративе», - пояснили они фото.