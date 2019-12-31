Изъятие документов не помешало корпоративу в администрации Кумторкалинского района Дагестана
Накануне в здании администрации Кумторкалинского района Дагестана сотрудниками УБЭП были изъяты документы. Об этом сообщили представители самой администрации на официальной странице Кумторкалинского района в Instagram.
Примечательно, что тревожная новость была сопровождена фотографией с новогоднего застолья в администрации: после выемки документов чиновники, ни один из которых задержан не был, отправились на запланированный корпоратив.
«Произведена выемка документов в рамках работы данного ведомства. По каким именно делам не уточняется. Никаких задержаний не производилось, как утверждают некоторые «информационные» аккаунты в социальных сетях», - написали представители администрации Кумторкалинского района.
«В данный момент глава района Салим Токаев вместе со своими сотрудниками находится на новогоднем корпоративе», - пояснили они фото.
A post shared by Кумторкалинский район (@kumtorkalinskiy_rayon) on Dec 30, 2019 at 9:19am PST
Вестник Кавказа
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