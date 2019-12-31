Мэр Тбилиси ночью ходил по городу в одежде Санта-Клауса

Этой ночью на проспекте Руставели прохожие и проезжие тбилисцы получили подарки от высокопоставленного Санта-Клауса – в американскую версию Николая-Чудотворца переоделся мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Поначалу Санта-Клаус, раздающий в ночи подарки, не вызывал у жителей и гостей Тбилиси удивления, поскольку он ходил недалеко от Рождественской деревни и главной новогодней елки Грузии – однако затем их изумлению не было предела, когда они узнавали мэра города Каху Каладзе.

Как пишет Спутник-Грузия, многие старались сфотографировать с мэром в новогоднем обличье.