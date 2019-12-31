Пашиняну не удалось уговорить «Газпром» снизить цены на газ в 2020 году

Как сообщили сегодня в «Газпроме», «Газпром экспорт» и «Газпром Армения» оставили на 2020 год те же цены на российский газ, поставляемый в Армению, что действовали в 2019 году.

«В соответствии с соглашением, с 1 января 2020 года цена газа на границе Грузии и Армении сохранится на уровне 2019 года», - уточнили в «Газпроме».

Согласно годовому контракту, «Газпром» поставит в Армению до 2,5 млрд кубометров газа.

Таким образом, переговоры, которое весь год вело правительство Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном о снижение цен на газ для республики, не увенчались успехом.