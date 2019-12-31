В Минздраве рассказали, как нужно есть 1 января

Проснувшись после праздничного застолья, прошедшего в ночь с 31 декабря на 1 января, самое главное – не перегрузить себя калориями в первый день Нового года. Об этом сообщила завотделением профилактики и терапии эндокринопатий НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Лариса Cавельева.

Как передает RT, она подчеркнула, что утром надо съесть легкий завтрак и пойти гулять. В обед будет уместно доесть салаты, оставшиеся с ночи, а вечером обзательно выйти погулять еще раз.

«Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то лучше на следующий день устроить организму разгрузку», - предупредила Лариса Савельева, предложив в качестве такой диеты кефир, кашу на воде или нежирный куриный бульон.