В первые минуты 2020 года Владимир Путин позвонил Нурсултану Назарбаеву

В России уже почти два часа как наступил Новый год – 2020 год настал на Камчатке и в Чукотском автономном округе, в Северо-Курильском районе Сахалина и части Якутии. Буквально через минуту Новый год начнется в Приморском и Хабаровском край, на Сахалине, в Магаданской области и Еврейской автономной области.

В эти первые часы нового года, открывающего 20-е годы XXI века, президент России Владимир Путин позвонил первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Как коротко сообщили в Кремле, в ходе разговора лидеры двух стран «тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом». Иных подробностей их разговора не приводится.

В Казахстане Новый год начнется через четыре часа.