Трамп воспользовался беспорядками в Ираке для атаки на Иран

Президент США Дональд Трамп обвинил сегодня Иран в атаке на американское посольство в Багдаде.

«Теперь Иран организовал атаку на посольство США в Ираке. Он понесет за это ответственность в полном объеме», - сказано на официальной странице Трампа в Twitter.

Также президент США подчеркнул, что Вашингтон ожидает от Багдада защиты американского посольства от протестующих. «Мы им об этом сообщили», - написал он.

Напомним, что американское посольство атаковали иракцы, возмущенные бомбардировками ВВС США шиитского ополчения в Ираке и Сирии – в результате погибли порядка 25 человек. Как пояснили в Пентагоне, бомбы были сброшены на боевиков, поддерживаемых Ираном.