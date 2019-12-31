Хабиб Нурмагомедов и Артур Бетербиев вошли в топ-5 российских спортсменов 2019 года

В Russia Today сегодня был опубликован материал о лучших российских спортсменах 2019 года. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов занял в топ-10 четвертое место.

«Одним из главных событий года в смешанных единоборствах стал бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Россиянин изначально был фаворитом в третьей защите своего пояса, но мало кто ожидал, что его 28-я победа в карьере будет настолько убедительной. Нурмагомедов победил в третьем раунде, подтвердив полное превосходство в своей весовой категории», - напомнил автор материала Владимир Зайвый.

««Орла» и раньше можно было причислить к легендам и символам UFC, но в 2019 году все вопросы об этом должны были отпасть сами собой. Именно Нурмагомедов на данный момент дольше всех среди мужчин владеет поясом в легком весе — к моменту, когда он встретится с Тони Фергюсоном, он будет чемпионом уже более двух лет», - обратили внимание в RT.

Первое место в рейтинге агентства занял теннисист Даниил Медведев, за год поднявшегося до статуса четвертой ракетки мира. Он стал первым за десять лет российским теннисистом, попавшим на Итоговый турнир года. За сезон Медведев взял четыре титула, восемь раз обыграл соперников из топ-10 рейтинга ATP, включая две победы над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Второе место в RT решили отдать пловцу Антону Чупкову, дважды побившему мировой рекорд на чемпионате мира, а третье место – гимнасту Никите Нагорному, впервые за 25 лет выигравшему многоборье на чемпионатах Европы и мира в один и тот же год.

Пятерку лидеров замкнул боксер Артур Бетербиев, в мае защитивший титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации, а в октябре завоевавший чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета.

Тренером года объявлен руководитель мужской сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев – в этом году сборная ставила один рекорд за другим, доминировала на всех площадках, на которые приезжала.