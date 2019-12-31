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Рамзан Кадыров поработал личным Дедом Морозом для девочки из Гудермеса (ВИДЕО)

Рамзан Кадыров поработал личным Дедом Морозом для девочки из Гудермеса (ВИДЕО)

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал на свое странице Вконтакте, как исполнил одно из желаний, которые он снял с «Елки желаний» в Кремле – это была мечта одиннадцатилетней Линды Мачиговой из Гудермеса встретиться лично с чеченским лидером.

«У девочки врачи диагностировали тяжелый недуг. В понедельник я пригласил Линду вместе с матерью Ларисой на предновогоднее праздничное мероприятие в столичном Дворце торжеств «Сафия». У нас состоялась теплая и продолжительная беседа», - сообщил он.

«Это исключительно умная и стойкая девочка с большим и добрым сердцем. Она мужественно борется с болезнью. Я проникся к Линде не только состраданием, но и искренним уважением. Пообещал оказать всестороннюю помощь», - поведал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни поручил главе республиканского Минздрава Эльхану Сулейманову лично контролировать лечение Линды. Также девочка получила подарки от РОФ имени Герой России Ахмата-Хаджи Кадырова.

 

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