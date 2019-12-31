Рамзан Кадыров поработал личным Дедом Морозом для девочки из Гудермеса (ВИДЕО)

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал на свое странице Вконтакте, как исполнил одно из желаний, которые он снял с «Елки желаний» в Кремле – это была мечта одиннадцатилетней Линды Мачиговой из Гудермеса встретиться лично с чеченским лидером.

«У девочки врачи диагностировали тяжелый недуг. В понедельник я пригласил Линду вместе с матерью Ларисой на предновогоднее праздничное мероприятие в столичном Дворце торжеств «Сафия». У нас состоялась теплая и продолжительная беседа», - сообщил он.

«Это исключительно умная и стойкая девочка с большим и добрым сердцем. Она мужественно борется с болезнью. Я проникся к Линде не только состраданием, но и искренним уважением. Пообещал оказать всестороннюю помощь», - поведал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни поручил главе республиканского Минздрава Эльхану Сулейманову лично контролировать лечение Линды. Также девочка получила подарки от РОФ имени Герой России Ахмата-Хаджи Кадырова.