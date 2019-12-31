Нальчик спасли от "серого" алкоголя

Полицейские в преддверии Нового года изъяли на складе в Нальчике более 12 тыс бутылок контрафактной алкогольной продукции. Об этом информирует МВД по Кабардино-Балкарии.

Утоняется, что на территории охраняемого склада было обнаружена и изъята алкогольная продукция в различном ассортименте.

Экспертиза установила, что изъятая алкогольная продукция не соответствовала ГОСТу.

Правоохранителя усыновили владельца алкоголя. Им оказался житель селения Яникой. "Мужчина признался, что хранил контрафакт с целью дальнейшей реализации", - отметили в ведомстве, добавив, что по факту факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" УК РФ, санкции которой предусматривают до трех лет лишения свободы.