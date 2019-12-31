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Крым ждет шторм – МЧС России

Крым ждет шторм – МЧС России

Крымское управление МЧС России предупредило гостей и жителей Крыма об ухудшении погоды.

"В связи с прохождением холодного фронта 1 января в Крыму ожидаются: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами сильные осадки",- говорится в сообщении.

Кроме того, спасательное ведомство сообщило об усилении юго-западного с переходом на северо-западный ветра до 17-22 м/с.

По словам министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова, крымские спасатели находятся в полной готовности.

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Вестник Кавказа

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