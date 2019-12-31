Сезон на курорте Гудаури откроется концертом 11 января

Звезды грузинской эстрады выступят с концертом 11 января на горнолыжном курорте Гудаури. Такое сообщение распространили организаторы.

Концерт получил название "Амоди" ("Поднимайся"), в нем будут участвовать Гия Гачечиладзе, выступающий под сценическим псевдонимом Уцноби, Лиза Багратиони, Нато Метонидзе, Саломе Коркоташвили - Salio.

Мероприятие пройдет под открытым небом возле первой станции на высоте 1990 м над уровнем моря.

Клип с участниками музыкального вечера, созданный Басой Поцхишвили, недавно был опубликован в сети.

Хотя курортный сезон в Гудаури уже открылся, концерт станет его публичной презентацией, пишет "Новости-Грузия".