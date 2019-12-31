Песков: "Северный поток-2" запустят с опозданием

Сроки ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2" будут сдвинуты вправо из-за решения компании Allseas завершить работы на фоне введенных США санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время представитель официальной Москвы выразил уверенность в том, что проект будет реализован.

"Компания на фоне незаконных, с нашей точки зрения, санкций США приняла решение о завершении работ. Это решение компании, безусловно, сдвинет вправо, как говорится, сроки ввода этого проекта, но не помешает ему", - сказал он.

"С опозданием проект, мы надеемся, будет введен в действие, необходимые мощности для этого имеются, мы об этом уже говорили", - цитирует Пескова РИА Новости.