Чечня будет лечить россиян от туберкулеза и диабета

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Грозном особой экономической зоны.

Ранее сообщалось о том, что в Сочи представители Чечни заключили соглашения с четырьмя потенциальными резидентами этой зоны, готовыми вложить в нее шесть миллиардов рублей.

Кроме фармацевтического завода, в особой экономической зоне будет открыт завод по производству вакуумных генераторных выключателей по европейским технологиям и дата-центр.

Также руководство республики вложит средства в развитие инфраструктуры на территории особой зоны, также 3,9 млрд рублей Чечня получит из федерального бюджета, отмечает ТАСС.