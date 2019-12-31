Путин и Лукашенко обсудили "нефтяные вопросы"

Президент России Владимир Путин провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Стороны обсудили поставки российской нефти в Белоруссию. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение вопросов, касающихся поставок российской нефти в Белоруссию", - указано в сообщении.

Отмечается, что президенты договорились о предстоящих контактах.

Также главы государств обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и Рождества.