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Путин и Лукашенко обсудили "нефтяные вопросы"

Путин и Лукашенко обсудили &quot;нефтяные вопросы&quot;

Президент России Владимир Путин провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Стороны обсудили поставки российской нефти в Белоруссию. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение вопросов, касающихся поставок российской нефти в Белоруссию", - указано в сообщении.

Отмечается, что президенты договорились о предстоящих контактах.

Также главы государств обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и Рождества.

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Вестник Кавказа

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