Зеленский позвонил Путину

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили договоренности, достигнутые по транзиту российского газа через Украину. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Уточняется, что глава украинского государства позвонил российскому коллеге в канун Нового года.

Главы государств подчеркнули важность заключенной накануне "пакетной" сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Кроме того, был отмечен "конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем".

Также главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом и высказались за развитие российско-украинских отношений в наступающем году.

По данным пресс-службы Кремля, в ходе переговоров стороны дали позитивную оценку "проведенному 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц по принципу "всех установленных на всех установленных". "Констатировано, что это идет в русле договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия", - указано в тексте сообщения.

Также была акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского комплекса мер сторонами внутриукраинского конфликта.

В свою очередь, в офисе украинского лидера сообщили, что руководители государств "поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц 29 декабря".

Отмечается, что президенты приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне. Кроме того, в сообщении в Telegram-канала офиса президента Украины, отмечается, что лидеры России и Украины также "договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся на Украине".

Помимо этого, в ходе переговоров Путин и Зеленский также выразили надежду, что "полное прекращение огня вдоль линии соприкосновения в Донбассе начнется в ближайшее время", передает ТАСС.