Демонстранты штурмовали посольство США в Багдаде

Сотни демонстрантов, после похорон жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник попытались взять штурмом посольство США в Багдаде.

Так, по данным Associated Press, скорбящие направились в "зеленую зону" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, в том числе посольство Соединенных Штатов.

Под напором толпы охрана была вынуждена отступить на территорию посольства. Сообщается, что в ходе столкновения, демонстранты разбили камеры наблюдения по периметру объекта и забрасывали его бутылками для воды.

Кроме того, они вывесили на стенах посольства флаги группировки, по которой нанесла удары американская сторона, передает "Интерфакс".