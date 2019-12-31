Закир Гасанов отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте

В соответствии с поручением президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года руководство министерства обороны посетило воинские части, дислоцированные в прифронтовой зоне. Об этом информирует пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Сообщается, что министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, в ходе встречи с личным составом, несущим боевое дежурство на освобожденных в ходе апрельских боев на Талышском направлении передовых позициях, проверил устойчивость обороны, боевую и морально-психологическую подготовку военнослужащих, а также понаблюдал за позициями противника с командно-наблюдательного пункта.

Министр обороны поздравил военнослужащих с праздниками, а также наградил отличившихся на службе, вручив им ценные подарки и праздничные гостинцы.

Также глава ведомства поинтересовался работами по улучшению социально-бытовых условий личного состава, проходящего службу на передней линии и дал соответствующие указания, передает Trend.

Кроме того, Закир Гасанов, посетив мобильный госпиталь, встретился с солдатами, проходящими здесь курс лечения и персоналом военно-медицинского учреждения. Он также поздравил их с праздниками и вручил подарки.