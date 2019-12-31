США объяснили авиаудары по Ираку

Глава Госдепартамента США Майк Помпео провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Ираке в контексте недавних американских ударов.

По словам Помпео, действия американской стороны носили оборонительный характер и были направлены на сдерживание Ирана и защиту американских граждан.

Ранее сообщалось о том, что в результате авиаудара США по военной базе в Ираке погибли 19 человек.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 29 декабря США нанесли авиаудар по трем объектам "Хезболлы". По версии Вашингтона, удар стал ответом на нападения проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке. Перед этим, 28 декабря, один американский служащий погиб в результате обстрела военной базы недалеко от иракского города Киркук, напоминает РБК.