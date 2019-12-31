США вернулись к нормам "дикого Запада" – МИД РФ

США в ведении внешней политики вернулись к протокольным нормам времен "дикого Запада" и "положил ноги на стол" мировой политики, выразила мнение официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, действия Госдепартамента США и Белого дома лишили американскую реальность всего наносного с точки зрения протокольной деликатности.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, в настоящее время традиционная сфера, в которой преобладали правила, традиции и формальности, в США ушли на второй план, передает РИА Новости.