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США вернулись к нормам "дикого Запада" – МИД РФ

США вернулись к нормам &quot;дикого Запада&quot; – МИД РФ

США в ведении внешней политики вернулись к протокольным нормам времен "дикого Запада" и "положил ноги на стол" мировой политики, выразила мнение официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, действия Госдепартамента США и Белого дома лишили американскую реальность всего наносного с точки зрения протокольной деликатности.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, в настоящее время традиционная сфера, в которой преобладали правила, традиции и формальности, в США ушли на второй план, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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