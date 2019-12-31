Меркель раскрыла секрет успеха Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении сообщила о том, что успех ФРГ зависит от успехов европейского сообщества.

"В последние несколько лет я часто говорила, что в долгосрочной перспективе Германия может добиться успеха только, если Европе тоже будет хорошо", - сказала она, пояснив, что только в сообществе ЕС возможно отстаивать европейские ценности и интересы, обеспечивать мир, свободу и процветание.

"Голос Европы должен громче звучать в мире", - подчеркнула она.

Канцлер заверила, что руководство страны "будет работать над этим", в том числе во время председательства Германии в Совете ЕС в следующем году, передает РИА Новости.