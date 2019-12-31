Герхард Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока - 2"

Экс-канцлер Германии (1998-2005), председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер резко раскритиковал санкции США против "Северного потока - 2".

"США хотят определять, с кем нам можно осуществлять торговлю, а с кем нет. Мы не должны с этим мириться, мы не 51-й штат США", - подчеркнул он.

Шредер охарактеризовал новые рестрикции как "бесцеремонными" и счел их самым явным "с момента воссоединения Германии" вмешательством во внутренние дела страны. "Мы разве принимаем в Бундестаге санкции против США в виде закона о защите прав человека на американо-мексиканской границе?", - указал он, отметив, что "в теории причины для этого могли бы возникнуть".

Кроме того, председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG обратил внимание на то, что реализация газового проекта принесет пользу ФРГ и Европе на фоне отказа Германии от атомной и угольной энергетики.