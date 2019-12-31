Обливавшего девушек кислотой маньяка приговорили на Ставрополье

Суд Ставропольского края вынес обвинительный приговор в отношении Шамиля Чапарова, который в 2017 году облил кислотой трех школьниц в Буденновске, говорится на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, 20 июня 2017 года Чапаров плеснул кислотой в лицо проходившей мимо 15-летней девушки, а спустя три дня он сделал то же самое с другими встречными в городе девушками 15 и 16 лет.

Медики констатировали у потерпевших ожоги разной степени тяжести.

Суд приговорил злоумышленника к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.