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Украина поблагодарила США за приостановку "Северного потока-2"

Украина поблагодарила США за приостановку &quot;Северного потока-2&quot;

Компания "Нафтогаз" выразила благодарность американской стороне за "поддержку энергетической безопасности на европейском континенте". Об этом говорится в релизе о заключении газовых соглашений с "Газпромом" и "Нафтогазом".

Отмечается, что сделка стало возможной благодаря разъяснению "Нафтогазом" "рисков строительства "Северного потока-2", а также введению американскими властями санкций против газопровода.

Также украинская компания отметила "эффективную работу" в арбитражных судах, пишет РБК.

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Вестник Кавказа

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