Украина поблагодарила США за приостановку "Северного потока-2"

Компания "Нафтогаз" выразила благодарность американской стороне за "поддержку энергетической безопасности на европейском континенте". Об этом говорится в релизе о заключении газовых соглашений с "Газпромом" и "Нафтогазом".

Отмечается, что сделка стало возможной благодаря разъяснению "Нафтогазом" "рисков строительства "Северного потока-2", а также введению американскими властями санкций против газопровода.

Также украинская компания отметила "эффективную работу" в арбитражных судах, пишет РБК.