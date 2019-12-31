"Газпром" и Украина установили газовый баланс

"Газпром" и Украина подписали комплект контрактов и соглашений, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

По его словам, эти договоренности стали пакетной сделкой, восстанавливающей баланс интересов сторон.

Миллер отметил, что принятие окончательных решений и достижение финальных договоренностей произошло после пятидневных непрерывных двусторонних переговоров в Вене, документы приобретают юридическую силу с сегодняшнего дня и обеспечивают транзит газа из России через Украину после 31 декабря. Документы датированы 30 декабря, отмечает ТАСС.

Председатель правления ПАО "Газпром" подчеркнул, что компания сделала все возможное и вновь подтвердила, что является "ответственным поставщиком и надежным партнером".

Так, "Газпром" и "Нафтогаз" заключили безотзывное соглашение об урегулировании, предусматривающее отзыв арбитражных и судебных исков компаний друг против друга, по которым ранее не было принято окончательных решений.

Также стороны обязались отказаться от всех возможных претензий по контрактам на транзит и поставку от 19 января 2009 года.

Кроме того, между "Газпромом" и украинским Минюстом было заключено безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Киевом всех текущих и возможных будущих требований к российской компании, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

Также стороны подписали соглашение об организации транспортировки газа из России через территорию Украины, организатор транзита – "Нафтогаз". В соответствии с документом, украинская компания берет соответствующие риски на себя.

Кроме того, между ОГТСУ и "Нафтогазом" было заключено транспортное соглашение, между "Газпромом" и ОГТСУ - межоператорское соглашение. Компания-организатор обязуется на пять лет бронировать мощности украинской газотранспортной системы в объеме 225 млрд куб м газа.

Текущие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря 2019 года.