Дед Мороз из Великого Устюга поздравил читателей "Вестника Кавказа" с Новым годом

Дед Мороз из Великого Устюга поздравил читателей и редакцию "Вестник Кавказа" с новым, 2020 годом.

"Дорогие мои друзья, "Вестник Кавказа"! Это я, Дедушка Мороз из Великого Устюга. Всех вас от мала до велика поздравляю с наступающим Новым годом!", - обратился он.

"И пусть с этого момента поселится в вашей жизни удивительное чудо, большое, яркое, многоцветное. Верьте в чудеса, и они обязательно сбудутся. И пусть под бой курантов все ваши желания и мечты исполнятся. С Новым годом!", - поздравил волшебник.

Также он отметил, что к поздравлениям присоединяются его российские и зарубежные коллеги.