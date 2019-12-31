Кадыров поблагодарил Путина за стабильность

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с 20-летним юбилеем нахождения в руководстве страны, а также выразил от лица народа своей республики благодарность за уничтожение международного терроризма, за мир и стабильность.

"В Чечне бесчинствовал международный терроризм, который поставил цель развалить, уничтожить государство. У Владимира Путина хватило мужества взять на себя всю ответственность за судьбу России. И он отлично справился с этой задачей", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

"Шаг за шагом был наведен порядок во всех сферах. Вместе с первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым Владимир Путин уничтожил терроризм и сохранил целостность России. Чеченский народ на референдуме сделал свой выбор - быть вместе с Россией", - обратил внимание чеченский лидер.

Кадыров обратил внимание на то, что время, когда Путин возглавил Россию, было самым трудным: "Кризис охватил страну, в экономике царил хаос".

С тех пор, по словам чеченского лидера, Россия прошла через многие испытания, окрепла и стала сильной державой. "Чеченский народ выражает вам искреннюю благодарность за восстановленные, сияющие красотой города и села, за мир и стабильность. Разрешите доложить: готов по первому приказу выполнить любое ваше поручение!" - заключил республиканский лидер.