Медики рассказали о состоянии ребенка, искалеченного петардой на Кубани

Состояние мальчика, потерявшего три пальца в результате взрыва петарды на Кубани, стабильное. Об этом сообщил главный врач Староминской ЦРБ Юрий Демидов, отметив, что новогодние праздники малыш проведет в больнице.

Ранее сообщалось, что у ребенка в станице Староминской в руках взорвалась петарда. Он был госпитализирован.

"Состояние стабильное… Три пальца потерял, к сожалению. Это взрывная травма… размозжённые ткани", - сказал медик.

"Новый год проведет в больнице. Кроме этой травмы ничего нет. Может быть, неделю, потом выпишется на амбулаторное долечивание", - цитирует Демидова РИА Новости.