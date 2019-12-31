Хореограф Тутберидзе оценил выступление Загитовой у Навки
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился своей оценкой выступления олимпийской чемпионки Алины Загитовой в ледовом спектакле Татьяны Навки "Спящая красавица".
Напомним, что ранее Загитова заявила о приостановке карьеры в фигурном катании.
В шоу она исполнила роль Спящей красавицы, отмечает Sport24. "Отдельная благодарность Навке за невероятную сказку на льду, полную любви, переживаний, радости", - написал он в Instagram, также поблагодарив всех участников представления.
"Ну и, конечно, прекрасная Загитова в роли спящей красавицы!", - выразил восхищение он.
Вестник Кавказа
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