Хореограф Тутберидзе оценил выступление Загитовой у Навки

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился своей оценкой выступления олимпийской чемпионки Алины Загитовой в ледовом спектакле Татьяны Навки "Спящая красавица".

Напомним, что ранее Загитова заявила о приостановке карьеры в фигурном катании.

В шоу она исполнила роль Спящей красавицы, отмечает Sport24. "Отдельная благодарность Навке за невероятную сказку на льду, полную любви, переживаний, радости", - написал он в Instagram, также поблагодарив всех участников представления.

"Ну и, конечно, прекрасная Загитова в роли спящей красавицы!", - выразил восхищение он.