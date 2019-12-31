Азербайджанцы мира празднуют День солидарности

Сегодня отмечается День солидарности азербайджанцев всего мира. Решение об учреждении праздника было принято 16 декабря 1991 года на заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, которое состоялось под председательством общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Верховный Меджлис для принятия законодательного акта направил обращение в парламент страны – Верховный Совет. 25 декабря Национальный совет Верховного Совета Азербайджанской Республики принял закон об объявлении 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира.

Дата проведения праздника была выбрана в память о воссоединении жителей Нахчыванской АССР с соотечественниками в Иране, которое состоялось 31 декабря 1989 года, когда была разрушена стена на границе между двумя странами. В этот же день в Стамбуле прошел первый Всемирный конгресс азербайджанцев. Эти две памятные даты и стали причиной для объявления 31 декабря праздником солидарности всех азербайджанцев мира.

9-10 ноября 2001 года в Баку был проведен I Съезд азербайджанцев мира, давший импульс новому движению в общественно-политической жизни страны.

Создание в соответствии с Указом президента Азербайджана от 5 июля 2002 года Государственного комитета по работе с азербайджанцами, проживающими в зарубежных странах (ныне Государственный комитет по работе с диаспорой), принятие 27 декабря того же года Закона "О государственной политике, связанной с азербайджанцами, проживающими за рубежом" способствовали еще большему усилению процесса консолидации азербайджанцев мира.

Сейчас процесс консолидации диаспоры идет стремительными темпами. Так, принятая на состоявшемся 18 декабря 2008 года в Баку заседании Координационного совета "Хартия азербайджанцев мира" повысила единство и организованность соотечественников, укрепила их связи с исторической Родиной, и стала очередным подтверждением того, что независимый Азербайджан является центром притяжения для азербайджанцев мира.

Нынешняя политика Азербайджана, направленная на укрепление единства и солидарности соотечественников и их консолидации, вступила в новый этап, импульсом для начала которого стала активизация роли азербайджанцев мира в социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни стран проживания.

Соотечественники демонстрируют решительность в доведении до мировой общественности правды об Азербайджане, пропаганде его богатого культурного наследия, а также вносят значительный вклад в расширение иностранными государствами взаимосвязей с Азербайджаном.

Единству азербайджанского народа, уважению к национальным и духовным ценностям, а также чувству принадлежности к исторической родине и посвящен День солидарности азербайджанцев мира.

Соотечественников с праздником поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.