Помпео рассказал Гутерришу о последних ударах США в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обменялись мнениями по текущей ситуации в Сирии и Ираке. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

"Помпео обсудил с Гутерришем недавние атаки в Ираке, которые привели к трагической гибели американского гражданина и поставили под угрозу жизни многих других американцев. Госсекретарь повторил, что оборонительные действия, предпринятые в ответ США, были направлены на сдерживание Ирана", - поведали в Госдепе.

Также отмечается, что Помпео "согласился поддерживать тесную связь с генеральным секретарем", передает РИА Новости.

Напомним, ранее США совершили удары по пяти объектам движения "Хезболла" в Ираке и Сирии. Пентагон пояснил, что данные действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, в результате чего погиб гражданин США, еще четверо было ранено. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболла".