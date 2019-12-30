Нурмагомедов сообщил о возвращении своего брата на ринг

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что российский боец без правил Зубайра Тухугов возвращается на ринг. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

"В конце февраля в октагон UFC возвращается мой брат Зубайра Тухугов. Ждем твоей победы, брат мой, пусть Всевышний хранит тебя, и самое главное без травм", - сказал Нурмагомедов.

Напомним, в феврале 2018 года американское антидопинговое агентство обнаружило у Зубайры Тухугова допинг. Спортсмен был дисквалифицирован от участия в боях на два года.