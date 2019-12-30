Володин призвал американских послов изучать историю

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что слова американского посла в Польше о Второй мировой войне оскорбительны, Госдепартаменту США стоит проверять глав своих дипмиссий на знание истории стран, в которых им предстоит работать.

Такими словами Володин прокомментировал заявление посла США в Польше Джорджетты Мосбахер о том, что "это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну", по ее мнению, "Польша была жертвой этого ужасного конфликта".

"Посол США в Польше своим заявлением оскорбляет не только граждан России и бывших республик СССР, но и Соединенных Штатов Америки. Незнание истории или умышленное ее искажение недопустимо, когда официальные представители страны, входящей в антигитлеровскую коалицию, в преддверии 75-летия Победы делают такие заявления", - подчеркнул спикер Госдумы.

Он также напомнил, что в годы Второй мировой войны никому из руководства США "даже в голову не могло прийти поставить рядом Гитлера и Сталина", передает РИА Новости.