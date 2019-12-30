"Северный поток-2" будет завершен, несмотря на санкции США - Forbes

Американское издание Forbes опубликовало статью, авторы которой считают, что санкции против газопровода "Северный поток-2" не помешают завершению проекта.

В материале заявляется, что США опоздали на год с введением санкций против газопровода.

"Северный поток-2" всегда был пощечиной для Украины", - уточняется в статье.

При этом Forbes указывает, что когда Украина возвратится на энергетический рынок в качестве транзитера, Америка потеряет один из аргументов против импорта российского газа, и тогда Штатам станет сложнее будет продвигать поставки своего СПГ в Европе.

"Эти санкции слишком слабые и слишком запоздалые. Даже противникам России они не понравятся", - цитирует издание РИА Новости.