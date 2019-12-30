Глава кинологического центра брал взятки с подчиненных в Алматы

Глава кинологического центра комитета финансового мониторинга Минфина Казахстана и его зам задержаны в Алматы, они подозреваются в коррупции. Такое сообщение распространила Антикоррупционная служба.

Ведомство раскрыло дело совместно с прокуратурой Алматы.

Должностные лица подозреваются в систематическом получении взяток на 2 млн 182 тыс тенге ($5,7 тыс) от подчиненных. Взамен подозреваемые обещали им общее покровительство по службе, пишет Sputnik Казахстан.

Специализированный межрайонный следственный суд Алматы избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей.

Идет досудебное расследование. Окончательное решение о степени виновности чиновников вынесет суд.