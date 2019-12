Трэвел-блогер: попробуйте повторить. Полсотни фотографий из Баку

Польская путешественница Камила Напора, ведущая блог под псевдонимом Kami, побывала в Баку и опубликовала статью 50 PICTURES THAT WILL INSPIRE YOU TO VISIT BAKU, AZERBAIJAN. Трэвел-блогер пишет, что после многократного посещения Тбилиси и Еревана добралась до Баку, совершенно не зная, что ее там ожидает: "Я не была уверена, пустят ли меня в страну из-за множества армянских штампов в паспорте, и поездка в Азербайджан оказалась спонтанной. Все, что я видела перед поездкой, это парочка случайных фотографий Баку. Как выяснилось, это сыграло мне на руку. Азербайджан поразил меня, а Баку превзошел все ожидания".

Баку был впервые упомянут во II веке, а к VIII веку город стал столицей Ширваншахов. В 1509 году он стал частью Персидского государства, в котором правила династия Сефевидов, а после российско-персидской войны начала XIX века стал частью Российской империи. В середине 1800-х в регионе началось бурение нефти, что повлияло на будущее города. Баку и близлежащие районы быстро стали самыми крупными производителями нефти в мире. К началу ХХ века население города стало активно расти, даже быстрее, чем в Лондоне и Нью-Йорке. Азербайджан вновь обрел независимость в 1991 году, и Баку стал столицей нового государства.

Я провела в Баку всего день, и этого было достаточно, чтобы по уши влюбиться в этот город. В столице Азербайджана переплетаются современная архитектура и традиции, что делает его совершенно уникальным местом. Если у вас немного времени, в Баку есть несколько мест, которые обязательно надо посетить.

Обязательно зайдите в Старый город, поднимитесь на Девичью башню, откуда сможете увидеть окрестности во всей красе. С этого здания особенно хорошо виден контраст между старой и новой частями города - Старым городом и Пламенный башнями, новым символом Баку.

Рядом со Старым городом есть еще один замечательный район - Площадь фонтанов и окружающие ее улицы. Этот район всегда полон людей, и здесь же вы найдете множество ресторанов и магазинов.

Оттуда вы сможете на фуникулере подняться к Пламенный башнями и посмотреть на город с высоты. Важно помнить, что фуникулер не работает по понедельникам. Но даже если вам придется подниматься самому, оно того стоит. Перед вами откроется вид на Каспийское море и весь город.

Набережная Баку - идеальное место для того, чтобы прогуляться, посмотреть на современную архитектуру города, как например Baku Crystal Hall и Музей ковра. Этот район особенно хорош по вечерам, когда здесь многолюдно.

Обязательно прокатитесь на метро до Центра Гейдара Алиева - настоящего шедевра современной архитектуры, который был сконструирован Захой Хадид. Это потрясающе как изнутри, так и снаружи. Центр не работает по понедельникам.

Если у вас еще останется время, в Баку есть две замечательные мечети - Биби-Эйбат и Гейдар. До них легко добраться на метро.

Баку - один из самых живописных городов, в которых я побывала. Даже если вы просто фотограф-любитель, сможете сделать множество потрясающих снимков.

Ниже опубликованы десятки фотографий, которые вы можете попробовать повторить.