Мамаев не жалеет о переходе в ФК "Ростов"

Новый полузащитник футбольного клуба "Ростов" Павел Мамаев поделился первыми впечатлениями тренировок под руководством главного тренера Валерия Карпина, отметив, что не жалеет о переходе в лоно "желто-синих".

"Те два месяца, что я провел в клубе, были очень счастливыми. При переходе Валерий Карпин сказал, что ему, в первую очередь, важны футбольные и человеческие качества. Я рад, что играю в команде под руководством такого тренера. Цель одна - выходить на поле и приносить максимальную пользу клубу". – рассказал Мамаев, передает "АиФ-Ростов".

Павел Мамаев вошел в состав "Ростова" в конце сентября после того, как отбыл наказание за избиение чиновника Минпромторга России Дениса Пака в одном из московских кафе. Ранее он выступал за "Краснодар", однако клуб разорвал с ним контракт.