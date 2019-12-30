Краснокнижным растениям сочинского нацпарка грозит гибель

В Сочи из-за теплой погоды могут исчезнуть первоцветы и уникальные растения, предупреждают сотрудники Сочинского национального парка.

"В связи с теплой погодой в Сочинском национальном парке начали активно цвести первоцветы. Леса нацпарка пестрят подснежниками, цикламенами, зимовниками и другими растениями, занесенными в Красные книги различного уровня", - говорится в сообщении на сайте нацпарка.

Кроме того, в пресс-службе обратили внимание на то, что многие граждане срывают цветы в коммерческих целях, что наносит непоправимый вред флоре национального парка.

"За каждый цветок, сорванный на территории Сочинского национального парка, придется заплатить 450 рублей. Отягчающими обстоятельствами могут стать продажа, покупка и пересылка растений. В этом случае цифры могут увеличиться", - предупредили в нацпарке.