В Ингушетии будут тщательнее охранять объекты культурного наследия

Руководство Ингушетии усилит контроль над сохранением объектов культурного наследия на территории региона. Об этом информирует пресс-служба республиканского правительства.

Ранее сообщалось, что вандалы повредили башенные комплексы Бейни, Утен-Гала и Бэрер-Гала в Джейрахском районе.

По словам, вице-премьера Марьям Амриевой, необходимо обеспечить надежную охрану памятников культуры, а также постоянно отслеживать их состояние с использованием дополнительных финансов, техники и сотрудников. "Сегодня мы видим, что ответственные за эту работу структуры не в полной мере с ней справляются", - сказала она.

По ее словам, руководство республики проработает вопросы финансирования и кадрового обеспечения объектов.