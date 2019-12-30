В Приморском парке Баку 31 декабря дадут праздничный салют

В Баку 31 декабря в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом состоится праздничный салют. Увидеть его можно будет в Приморском национальном парке в полночь.

В столице Азербайджана к Новому году украшены центральные улицы, бульвар и другие парки. Там установлены елки и другие праздничные атрибуты и символы. Кроме того, работают новогодние ярмарки.

Полюбоваться салютом исполнительная власть Баку приглашает всех жителей и гостей города.